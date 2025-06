Israele | uccisi vertici militari Iran

In un’azione senza precedenti, Israele ha condotto un massiccio attacco contro l’Iran, coinvolgendo oltre 200 caccia e sganciando più di 330 bombe su cento obiettivi strategici. Secondo il portavoce delle forze armate israeliane, Defrin, i raid hanno colpito figure chiave come Bagheri, Salami e Al Rashid, segnando un capitolo cruciale nelle tensioni mediorientali. Ma cosa potrebbe succedere ora?

7.40 Oltre 200 caccia israeliani sono stati coinvolti negli attacchi contro l'Iran. Sganciate oltre 330 bombe su cento obiettivi. E' quanto riferisce il portavoce delle forze armate israeliane, Defrin. Il portavoce precisa: nei raid sono stati uccisi diversi alti funzionari iraniani, tra cui il capo di Stato maggiore, Bagheri, il capo dei Guardiani della Rivoluzione islamica, Salami, e il capo del quartier generale centrale, Al Rashid. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Israele, l'operazione "Rising Lion" contro l'Iran: le centrali nucleari nel mirino, i sabotaggi via terra, gli scienziati uccisi - Israele ha lanciato un'operazione segreta contro l'Iran, chiamata "Am Kalavi", che in ebraico significa "Un popolo forte come un.

l primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele ha colpito "il cuore del programma di arricchimento nucleare dell'Iran e i suoi sforzi per sviluppare un'arma nucleare".

Israele attacca l’Iran. Uccisi i vertici di Pasdaran e Forze armate. Washington: «Azione unilaterale»; Israele attacca l’Iran: uccisi i vertici dei Pasdaran, colpiti anche i siti nucleari. Khamenei: «Ci sarà una punizione severa»; Israele attacca l’Iran, colpiti siti nucleari e vertici militari.

