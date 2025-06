Israele | Tutto il Paese è sotto attacco Esplosioni a Gerusalemme boati e colonne di fumo a Tel Aviv | dall' Iran centinaia di missili

Tutto il paese è sotto assedio: Israele si trova nel pieno di un attacco su vasta scala, con esplosioni a Gerusalemme e colonne di fumo a Tel Aviv, mentre centinaia di missili iraniani colpiscono le città. La situazione, ancora in evoluzione, ha già causato numerose vittime e portato alla chiusura delle ambasciate israeliane nel mondo. Un momento di grande tensione che richiede attenzione e solidarietà internazionale.

L'attacco israeliano in diverse ondate, il bilancio provvisorio è di almeno 78 morti e 329 feriti. Chiuse le ambasciate israeliane in tutto il mondo. . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele: «Tutto il Paese è sotto attacco». Esplosioni a Gerusalemme, boati e colonne di fumo a Tel Aviv: dall'Iran centinaia di missili

#MedioOriente "Il regime sionista si è procurato un destino amaro e doloroso", dichiara il leader iraniano Khamenei dopo l'attacco lanciato da Israele nella notte. Nel video sirene d'allarme a Gerusalemme dove, come in tutto il Paese, è stato di emergenza s Vai su X

Dopo l'attacco all'Iran con lo scopo di colpire il programma nucleare del Paese, Israele ha deciso di chiudere tutte le missioni diplomatiche nel mondo e di sospendere i servizi consolari. Lo ha annunciato il governo di Benjamin Netanyahu. Una procedura ana Vai su Facebook

Dopo l'attacco all'Iran, il fronte si allarga. Madrid: 149 Paesi per il cessate il fuoco a Gaza - L'Idf annuncia: sirene d'allarme a Gerusalemme per un missile dallo Yemen; Guerra Medio Oriente, Israele attacca Iran. Media: a Teheran 78 morti e 329 feriti. LIVE; Israele attacca l’Iran, la diretta. Netanyahu: “Ci aspettiamo attacchi iraniani a ondate”.

Guerra Israele Iran oggi in DIRETTA live, i video dell’attacco e cosa sta succedendo - Aggiornamenti in diretta oggi della guerra Israele Iran: i video e tutte le ultime notizie in tempo reale di questo attacco deciso per impedire a Teheran di avere armi atomiche e che potrebbe generare ... Secondo money.it

Iran, Israele scatena l'inferno: Teheran giura vendetta - Per Khamenei arriverà "punizione severa" Un attacco massiccio e senza precedenti, che rischia di aprire una guerra fe ... Lo riporta msn.com

Israele attacca l'Iran, raid sui siti nucleari. Teheran: 'E' una dichiarazione di guerra, pronti a combattere per anni' - Uccisi il consigliere politico di Khamenei, il capo di stato maggiore e alcuni scienziati. Scrive ansa.it