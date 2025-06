Israele | Tutto il Paese è sotto attacco Esplosioni a Gerusalemme boati e colonne di fumo a Tel Aviv | dall' Iran centinaia di missili Teheran | Abbattuti due jet catturata una pilota israeliana

Una notte di tensione e emergenza scuote Israele: il paese è sotto un pesante attacco con esplosioni, boati e colonne di fumo a Gerusalemme e Tel Aviv. Centinaia di missili iraniani sono stati lanciati, abbattuti quasi tutti, ma si registra comunque un bilancio tragico di vittime e feriti. La situazione resta critica mentre, in serata, si prospetta un contrattacco iraniano. La tensione tra le nazioni si fa sempre più intensa, lasciando il mondo con il fiato sospeso.

L'attacco israeliano in diverse ondate, il bilancio provvisorio è di almeno 78 morti e 329 feriti. In serata il contrattacco iraniano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele: «Tutto il Paese è sotto attacco». Esplosioni a Gerusalemme, boati e colonne di fumo a Tel Aviv: dall'Iran centinaia di missili. Teheran: «Abbattuti due jet, catturata una pilota israeliana»

In questa notizia si parla di: attacco - israele - tutto - paese

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

#MedioOriente "Il regime sionista si è procurato un destino amaro e doloroso", dichiara il leader iraniano Khamenei dopo l'attacco lanciato da Israele nella notte. Nel video sirene d'allarme a Gerusalemme dove, come in tutto il Paese, è stato di emergenza s Vai su X

Dopo l'attacco all'Iran con lo scopo di colpire il programma nucleare del Paese, Israele ha deciso di chiudere tutte le missioni diplomatiche nel mondo e di sospendere i servizi consolari. Lo ha annunciato il governo di Benjamin Netanyahu. Una procedura ana Vai su Facebook

Dopo l'attacco all'Iran, il fronte si allarga. Madrid: 149 Paesi per il cessate il fuoco a Gaza - L'Idf annuncia: sirene d'allarme a Gerusalemme per un missile dallo Yemen; Guerra Medio Oriente, Israele attacca Iran. Media: a Teheran 78 morti e 329 feriti. LIVE; Israele ha attaccato l'Iran: le news e gli aggiornamenti in diretta.

Guerra Israele Iran oggi in DIRETTA live, i video dell’attacco e cosa sta succedendo - Aggiornamenti in diretta oggi della guerra Israele Iran: i video e tutte le ultime notizie in tempo reale di questo attacco deciso per impedire a Teheran di avere armi atomiche e che potrebbe generare ... Secondo money.it

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari e militari. Teheran: "E' dichiarazione di guerra" - Lanciata l'operazione 'Rising Lion': uccisi capo di stato maggiore, comandante dei Pasdaran e vertici dell'aviazione durante una riunione. Si legge su adnkronos.com

Israele attacca l'Iran, raid sui siti nucleari. Teheran: 'E' una dichiarazione di guerra, pronti a combattere per anni' - Uccisi il consigliere politico di Khamenei, il capo di stato maggiore e alcuni scienziati. Da ansa.it