Israele sotto attacco | le bombe iraniane feriscono 22 persone Teheran | Nessun posto sarà più sicuro

In un clima di tensione crescente, Israele si trova sotto attacco mentre le bombe iraniane feriscono 22 persone a Teheran. La minaccia si fa sempre più concreta, con il nuovo comandante delle Guardie Rivoluzionarie iraniane che promette una vendetta cruenta contro Israele. Un conflitto che rischia di estendersi e rendere ogni angolo del Medio Oriente meno sicuro. La guerra annunciata tra le due nazioni potrebbe segnare un punto di svolta nell’instabilità regionale...

Il nuovo Comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, ha preso la parola confermando le intenzioni vendicative del suo Paese. "Apriremo le porte dell'inferno a Israele", ha dichiarato, per poi aggiungere: "Il regime sionista criminale e illegittimo avrà un destino amaro e doloroso, con conseguenze gravi e distruttive". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele sotto attacco: le bombe iraniane feriscono 22 persone. Teheran: “Nessun posto sarà più sicuro”

Un drappo rosso sotto una culla: la protesta alla Farnesina contro i bimbi morti a Gaza. Noury (Amnesty): “Stop armi a Israele” - Un drappo rosso sangue sotto una culla rappresenta la protesta silenziosa contro le morti infantili a Gaza.

È iniziato il contrattacco di Teheran: Israele sotto centinaia di missili. Le esplosioni sono state udite nel centro di Tel Aviv, dove si è levata una gigantesca colonna di fumo e stanno suonando le sirene d'allarme. La notizia in aggiornamento su La Stampa #Iran Vai su Facebook

Profonda preoccupazione per l’escalation del conflitto in Medio Oriente, per l’attacco di #Israele all’Iran, del quale seguiamo con attenzione gli sviluppi. Adesso è indispensabile intensificare gli sforzi per favorire un dialogo diplomatico serio e costruttivo tra le Vai su X

Dopo l'attacco all'Iran, il fronte si allarga. Madrid: 149 Paesi per il cessate il fuoco a Gaza - L'Idf annuncia: sirene d'allarme a Gerusalemme per un missile dallo Yemen; Israele attacca l'Iran, la diretta | «Ripresi attacchi israeliani in diverse zone di Teheran», ucciso capo della forza Quds Esmail Qaani. Iran: «78 morti e 329 feriti. Reagiremo con forza». Gli Usa spostano le navi militari; Gli attivisti di Freedom Flotilla in carcere a Ramla. Idf chiede evacuazione 3 porti yemeniti.

Israele: l'attacco all'Iran e il pericolo escalation - Nella notte il vasto attacco dello Stato ebraico, con 200 caccia che hanno scaricato oltre 300 bombe su obiettivi militari e legati al programma nucleare. Da msn.com

Guerra Israele-Iran, l'ambasciatore israeliano: «Missili di Teheran possono colpire Roma e Parigi. Stavano costruendo 9 bombe atomiche» - Nel briefing con la stampa a Roma sull’operazione «Rising Lion», l’ambasciatore d’Israele in Italia, Jonathan Peled, ha denunciato i piani di Teheran per lanciare ... Lo riporta msn.com

Israele sotto attacco: ondate di missili dall'Iran. Khamenei: "Devasteremo il malvagio regime sionista" - I raid dell'Idf avevano ucciso il capo di Stato maggiore, la guida dei Pasdaran e il consigliere politico della Guida suprema. Secondo today.it