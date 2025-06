Israele si blinda | stato d’emergenza e spazio aereo chiuso Allarme per un attacco imminente dall’Iran

In un clima di crescente tensione, Israele si prepara all’irreversibile. La decisione di proclamare lo stato d’emergenza e chiudere lo spazio aereo segna una svolta cruciale nella regione, alimentando l’allarme di un possibile attacco imminente dall’Iran. Le ore di silenzio sono solo un’illusoria pausa prima di un possibile confronto decisivo. La situazione resta incerta, ma una cosa è certa: la sicurezza nazionale è più fragile che mai, e il mondo osserva con apprensione.

Il silenzio che si avverte in queste ore sopra Israele è quello d’attesa. Ma non è quiete. È tensione allo stato puro. Alle 10 di questa mattina, il governo israeliano ha proclamato lo stato d’emergenza nazionale, chiudendo contestualmente lo spazio aereo su tutto il territorio. La decisione è arrivata a seguito di una valutazione d’intelligence che parla chiaro: l’Iran potrebbe sferrare un attacco di rappresaglia “nell’immediato futuro”. Il quadro è grave e lo ammette apertamente anche il Capo di Stato Maggiore, Eyal Zamir, che in una comunicazione straordinaria alla nazione non ha usato giri di parole: “Cittadini d’Israele, non posso promettere un successo assoluto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it