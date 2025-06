Israele riprende gli attacchi all' Iran esplosioni nella capitale Azzerata la prima linea militare ucciso anche il capo della forza Quds Teheran | È guerra Netanyahu | ci aspettiamo una risposta

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: le recenti esplosioni a Teheran segnano una svolta drammatica nel conflitto, con un bilancio tragico e ripercussioni globali. La spirale di violenza si intensifica, mentre i mercati reagiscono con volatilitĂ , e le ambasciate vengono chiuse in tutto il mondo. Resta da capire quale sarĂ la prossima mossa di Netanyahu: cosa ci riserverĂ questa escalation?

L'attacco in diverse ondate, il bilancio Ăš di 78 morti e 329 feriti. Chiuse le ambasciate israeliane in tutto il mondo. In rosso le Borse, corrono petrolio e oro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it