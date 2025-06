Israele riprende gli attacchi all' Iran esplosioni a Teheran Azzerata la prima linea militare Parla Khamenei |  Risponderemo senza mezza misure non usciranno indenni da questo crimine

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: gli attacchi riprendono con veemenza, causando un pesante bilancio di vittime e spargendo il panico sui mercati globali. La mobilitazione si intensifica mentre le ambasciate sono state chiuse e il prezzo di petrolio e oro schizza alle stelle. In questo scenario di crisi, le sorti della regione sono appese a un filo sottile, e il mondo osserva con apprensione. La domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa escalation?

L'attacco in diverse ondate, il bilancio è di 78 morti e 329 feriti. Chiuse le ambasciate israeliane in tutto il mondo. In rosso le Borse, corrono petrolio e oro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it