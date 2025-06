israele prova a riscrivere la storia del genocidio lanciando adv su youtube

Il tentativo di Israele di riscrivere la propria storia attraverso una campagna pubblicitaria su YouTube solleva importanti interrogativi sulla percezione e sulla narrazione dei conflitti. Mercoledì 11 giugno, il governo israeliano ha lanciato un video in italiano, parte di una serie internazionale, volto a presentare una versione più positiva del proprio ruolo nella crisi umanitaria a Gaza. Un’iniziativa che invita a riflettere sulle strategie di comunicazione adottate in tempi di crisi.

Mercoledì 11 giugno il governo israeliano ha avviato una campagna pubblicitaria in italiano su YouTube per promuovere una narrazione positiva del proprio ruolo nella crisi umanitaria a Gaza. Il video in italiano è l’ultimo di una serie di 5 video quasi identici sponsorizzati e diffusi in diversi Paesi, della durata compresa tra 40 e 50 secondi. Le lingue in cui sono stati tradotti sono italiano, francese, greco, tedesco e inglese e mostrano bambini e adulti palestinesi sorridenti mentre ricevono pacchi alimentari, accompagnati da slogan come: “Israele fornisce milioni di pasti ogni giorno” e “I sorrisi non mentono, Hamas sì”. 🔗 Leggi su It.insideover.com