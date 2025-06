Israele porta la guerra nel cuore dell’Iran | base segreta di droni del Mossad

Nel cuore dell’Iran, la tensione si intensifica con l’ultima audace operazione israeliana, denominata «Am KeLavi», che segna un nuovo capitolo nel confronto tra i due paesi. Un’azione strategica frutto di anni di pianificazione e di una cooperazione segreta con basi avanzate come quella del Mossad. È una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri della regione, lasciando il mondo a domandarsi quali saranno le prossime mosse.

Una fonte della sicurezza israeliana ha fornito nuovi e significativi particolari sull’imponente operazione condotta da Israele contro infrastrutture strategiche situate nel cuore dell’Iran. Secondo quanto riferito, l’azione, identificata con il nome in codice « Am KeLavi » – che in ebraico significa « Forza del Leone », reso in inglese come « Rising Lion » – è frutto di anni di pianificazione ed è stata attuata grazie alla stretta cooperazione tra le Forze di Difesa Israeliane (IDF), il Mossad e l’industria bellica nazionale. Come scrive Israel National News nella fase preparatoria, l’IDF e il Mossad hanno operato congiuntamente per raccogliere informazioni approfondite sui vertici militari iraniani e sugli scienziati coinvolti nel programma nucleare, rendendo possibili eliminazioni mirate con elevata precisione. 🔗 Leggi su Panorama.it