Israele operazione Rising Lion contro l' Iran | Teheran | Pronti a stare in guerra per anni | Trump | l' Iran faccia un accordo prima che non rimanga più nulla

In un clima di tensione crescente, Israele lancia l’operazione Rising Lion contro l’Iran, mentre Teheran si prepara a uno scontro potenzialmente protratto per anni. Gli Stati Uniti dichiarano di non essere coinvolti, ma le accuse dell’IDF sull’arsenale nucleare iraniano alimentano il conflitto. Con oltre 200 caccia impiegati nei raid e scienziati chiave uccisi, la crisi si intensifica: un equilibrio precario che potrebbe sfociare in un conflitto di lunga durata. La diplomazia sembra ormai l’unica via per evitare il peggio.

Stati Uniti: "Non siamo coinvolti nell'operazione". Idf accusa: "Iran ha materiale per almeno 15 bombe nucleari". Utilizzati oltre 200 caccia nei raid. Operazione militare potrebbe durare settimane. Uccisi i due principali scienziati nucleari, ferito in modo grave anche il consigliere dell'ayatollah Khamenei, Ali Shamkhani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele, operazione Rising Lion contro l'Iran | Teheran: "Pronti a stare in guerra per anni" | Trump: l'Iran faccia un accordo prima che non rimanga più nulla

“Israele pronto a lanciare operazione contro l’Iran”. Usa in allerta: via personale da ambasciate - La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con fonti affidabili che segnalano la prontezza di Israele a lanciare un'operazione militare contro Teheran.

