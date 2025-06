Israele operazione Rising Lion contro l' Iran | Siamo solo all' inizio | Teheran | Pronti a stare in guerra per anni | Trump | Eccellente attacco ce ne saranno altri

L'area mediorientale è di nuovo al centro di tensioni in aumento, con Israele che lancia l'Operazione Rising Lion contro l'Iran. Teheran si prepara a un possibile conflitto duraturo, mentre gli Stati Uniti seguono con attenzione e lanciano messaggi di pressione. La regione si avvia verso mesi di incertezza, con i rischi di escalation nucleare e conflitti prolungati che pesano sul fragile equilibrio geopolitico. La scena internazionale guarda con apprensione: siamo soltanto all'inizio di un capitolo cruciale per il futuro del Medio Oriente.

Bombe a Tabriz, distrutto l'aeroporto. Gli Usa: "Non siamo coinvolti nell'operazione". Ma il presidente americano avverte Teheran: "Faccia un accordo prima che non rimanga più nulla. Secondo lo Stato ebraico, l'Iran ha materiale per almeno 15 bombe nucleari. Utilizzati oltre 200 caccia nei raid. L'operazione militare potrebbe durare settimane. Uccisi i due principali scienziati nucleari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele, operazione Rising Lion contro l'Iran: "Siamo solo all'inizio" | Teheran: "Pronti a stare in guerra per anni" | Trump: "Eccellente attacco, ce ne saranno altri"

“Israele pronto a lanciare operazione contro l’Iran”. Usa in allerta: via personale da ambasciate - La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con fonti affidabili che segnalano la prontezza di Israele a lanciare un'operazione militare contro Teheran.

Israele ha avviato l'operazione "Rising Lion", attaccando otto città iraniane e i vertici di Teheran. Pejman Abdelmohammadi, professore di Relazioni internazionali a Trento, e Farian Sabahi, ricercatrice all'università dell'Insubria, commentano a #SkyInsider: "N

MEDIO ORIENTE | "Non si tratta di un'operazione: è una guerra, pianificata e condotta a 1.500 chilometri da casa". Così l'Idf commenta gli attacchi e avverte: "L'operazione è ancora all'inizio. L'Iran si sta preparando a un attacco contro di noi". #ANSA

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump: Faccia un accordo! - L'Iran valuta di ritirarsi dal Trattato sulle armi nucleari; Israele, operazione Rising Lion contro l'Iran | Teheran: Pronti a stare in guerra per anni | Trump: l'Iran faccia un accordo prima che non rimanga più nulla; Israele - Iran, l'attacco in diretta | Netanyahu: «Colpito il programma nucleare di Teheran». Khamenei: «Vendetta senza limiti». Trump: «Sapevo. I prossimi attacchi ancora peggiori».

Israele, 'siamo in guerra con l'Iran, non è un'operazione' Riporta msn.com: "L'aeronautica ha lanciato un attacco preventivo storico per eliminare questa minaccia esistenziale contro lo Stato di Israele.