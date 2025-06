Israele operazione Rising Lion contro l' Iran | il significato del nome

L'operazione israeliana "Rising Lion" contro l'Iran racchiude un significato simbolico profondo. Il nome richiama il leone, emblema storico dell'Iran prima della rivoluzione del 1979, simbolo di forza e sovranità. Israele mira a indebolire il regime degli ayatollah, sottolineando che il suo obiettivo non sono i cittadini iraniani, ma il sistema di potere che minaccia la stabilità regionale. La sfida si fa sempre più intensa in un panorama geopolitico complesso.

Il nome dell'operazione di Israele contro l'Iran, "Rising Lion", non è scelto a caso. Lo spiega il corrispondente Mediaset da Israele Elia Milani: "Il leone era il simbolo ed era sulla bandiera dell'Iran prima della rivoluzione khomeinista del 1979. L'intento, più volte annunciato da Netanyahu, è quello di far cadere il regime degli ayatollah. Più volte il premier israeliano ha detto: 'Noi non siamo contro gli iraniani, ma contro il regime degli ayatollah' e il leone che si alza, questo il nome dell'operazione, ha un significato simbolico molto importante in quel senso". Il leone è legato alla monarchia persiana, è simbolo di forza e coraggio ed è spesso associato ad Ali, cugino e genero del profeta Maometto, molto venerato nello sciismo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it