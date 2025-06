Israele nuovi attacchi contro Iran Esplosioni a Teheran

Le tensioni tra Israele e Iran si riaccendono con una serie di drammatiche esplosioni a Teheran, segnalate nelle zone orientali e occidentali della capitale. Mentre il capo di stato maggiore israeliano, Eyal Zamir, conferma che gli attacchi proseguono, il mondo osserva con apprensione questa escalation di conflitto. Un nuovo capitolo di una crisi sempre piĂą complessa, che potrebbe avere conseguenze imprevedibili per la stabilitĂ regionale.

(Adnkronos) – Gli attacchi di Israele contro l'Iran sono ripresi nella serata di oggi, 13 giugno. Numerose esplosioni segnalate nell'area della capitale Teheran, in particolare nelle nelle zone orientali e occidentali della cittĂ , come riporta il New York Times.  Il capo di stato maggiore israeliano, Eyal Zamir, rende noto che l'esercito sta proseguendo gli attacchi .

In questa notizia si parla di: israele - attacchi - iran - esplosioni

