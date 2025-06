Israele nuovi attacchi contro Iran Esplosioni a Teheran sito nucleare nel mirino

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano con una serie di nuovi attacchi nel cuore di Teheran, segnando un capitolo di escalation che preoccupa la regione e il mondo intero. Le esplosioni segnalate nelle zone strategiche della capitale iraniana rivelano un conflitto che si fa sempre piĂą acceso e complesso. Resta da capire come queste azioni influenzeranno gli equilibri geopolitici futuri e quali saranno le ripercussioni diplomatiche.

(Adnkronos) – Gli attacchi di Israele contro l'Iran sono ripresi nella serata di oggi, 13 giugno. Numerose esplosioni segnalate nell'area della capitale Teheran, in particolare nelle nelle zone orientali e occidentali della cittĂ , come riporta il New York Times.  Il capo di stato maggiore israeliano, Eyal Zamir, rende noto che l'esercito sta proseguendo gli attacchi .