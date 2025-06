Israele Netanyahu e nuova minaccia a Iran | Non sapete cosa vi colpirà – Video

In un momento di grande tensione internazionale, Benjamin Netanyahu lancia un messaggio deciso al popolo iraniano: il regime di Teheran non può sottovalutare le mosse di Israele, che si prepara a rispondere con forza. La scena si infiamma: nuove azioni sono in cantiere, e il mondo resta in attesa di scoprire cosa potrebbe accadere. La sfida tra Israele e Iran sta entrando in una nuova, drammatica fase—non perdetevi gli sviluppi.

(Adnkronos) – "Il regime dell'Iran non sa cosa l'ha colpito, non sa cosa lo colpirà. Altre cose sono in arrivo". Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, si rivolge direttamente al "fiero popolo iraniano" con un messaggio di circa 2 minuti in una giornata cruciale. All'offensiva israeliana contro strutture militari e impianti nucleari iraniani, ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

