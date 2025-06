Israele missili dall’Iran su Tel Aviv | colonna di fumo

Venerdì sera a Tel Aviv si è consumata una scena drammatica: sirene d’allarme, un’intensa colonna di fumo e oltre 100 missili lanciati dall’Iran. Un escalation di tensione tra Gerusalemme e Teheran che rischia di trascinare il Medio Oriente in un nuovo ciclo di conflitti. La regione si trova sull’orlo di una crisi ancora più profonda, con conseguenze imprevedibili per la stabilità globale. È un momento cruciale in cui la pace sembra sfuggire sempre più lontano.

Le sirene hanno risuonato venerdì sera su Tel Aviv. Almeno 100 missili sono stati lanciati dall’Iran verso Israele e nella città si sono udite esplosioni e si è alzata una colonna di fumo. Ci sarebbero diversi feriti secondo quanto riportano i servizi medici del Magen David. Il contrattacco del regime degli ayatollah è la risposta all’attacco sferrato da Israele contro obiettivi nucleari in Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, missili dall’Iran su Tel Aviv: colonna di fumo

