Israele lancia l' operazione Leone crescente e bombarda l' Iran | colpiti siti nucleari | Rappresaglia di Teheran con una raffica di missili

In un crescendo di tensioni diplomatiche e militari, Israele ha lanciato l'operazione Leone Crescente, colpendo siti nucleari iraniani, mentre Teheran risponde con una raffica di missili e una potente rappresaglia, "Vera Promessa 3". Con oltre 200 jet israeliani in azione e obiettivi strategici eliminati, la regione si avvicina a un punto di crisi senza precedenti. L'ONU lancia l'allarme: è in atto uno scenario esplosivo che potrebbe cambiare il volto del Medio Oriente.

Oltre 200 jet israeliani in azione: eliminati generali iraniani e scienziati atomici. Teheran mette in atto la sua rappresaglia, soprannominata "Vera promessa 3". L'Onu avverte: "Scenario esplosivo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele lancia l'operazione "Leone crescente" e bombarda l'Iran: colpiti siti nucleari | Rappresaglia di Teheran con una raffica di missili

In questa notizia si parla di: rappresaglia - teheran - israele - lancia

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, Israele ha lanciato un massiccio attacco contro obiettivi nucleari e militari in Iran. L’Operazione Rising Lion ha... Vai su Facebook

Guerra Medio Oriente, attacchi Iran su Israele: esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. LIVE; Israele- Iran, diretta. Teheran contrattacca: missili balistici sul Paese. “35 feriti, 1 grave”; Netanyahu e l’attacco di Israele in Iran: cosa c’è da sapere.

Arriva la rappresaglia dell'Iran, due raffiche di missili balistici contro Israele (VIDEO) - Una trasmissione in diretta del generale di brigata Effie Defrin "è stata interrotta a causa di un attacco ir ... msn.com scrive

E’ scattata la rappresaglia dell’Iran all’attacco della scorsa notte di Israele - Centinaia di missili balistici di Teheran lanciati verso tutto Israele, alcuni sono caduti a terra a Tel Aviv, provocando qualche danno e alcuni feriti ... Da rtl.it

Iran risponde a nuovo attacco, pioggia di missili su Israele - Offensiva israeliana si estende nell'area di Isfahan, dove si trovano impianti e strutture per il programma nucleare. Come scrive lavocedellisola.it