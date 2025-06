Israele lancia l' attacco contro l' Iran | operazione Rising Lion | Aeronautica inizia ad abbattere i droni lanciati da Teheran | In azione le forze armate incaricate di punire Tel Aviv

In un clima di escalation senza precedenti, Israele ha lanciato l'operazione Rising Lion contro l'Iran, con attacchi aerei e abbattimenti di droni. La tensione cresce mentre le forze armate israeliane colpiscono obiettivi strategici, accusando Teheran di possedere materiale nucleare per oltre 15 bombe. Stati Uniti negano coinvolgimento diretto, ma la minaccia di un conflitto prolungato si fa più reale che mai. La regione è sull'orlo di un'escalation devastante.

Stati Uniti: "Non siamo coinvolti nell'operazione". Idf accusa: "Iran ha materiale per almeno 15 bombe nucleari". Utilizzati oltre 200 caccia nei raid. Operazione militare potrebbe durare settimane. Uccisi i due principali scienziati nucleari, dato per morto anche il consigliere dell'ayatollah Khamenei, Ali Shamkhani.

