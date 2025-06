israele lancia attacco preventivo storico contro la minaccia iraniana a natanz

In un gesto di determinazione senza precedenti, Israele ha lanciato un attacco preventivo contro la minaccia nucleare iraniana a Natanz, segnando un momento storico nel suo modus operandi di tutela nazionale. Questa operazione, la più complessa e strategica mai condotta, dimostra come il Paese sia disposto a tutto per neutralizzare rischi esistenziali. È una sfida rischiosa, ma essenziale, che potrebbe cambiare gli equilibri nella regione.

"L'aeronautica ha lanciato un attacco preventivo storico per eliminare questa minaccia esistenziale contro lo Stato di Israele. L'operazione è stata pianificata nel corso di una difficile guerra multi-frontale. Non si tratta di un'operazione: è una guerra, pianificata e condotta a 1.500 chilometri da casa". Così alti ufficiali Idf hanato gli attacchi in Iran con Ynet. "Per primi abbiamo eliminato i comandanti e gli scienziati. E' una azione in evoluzione. Abbiamo scelto il miglior momento per noi e colpito il sito di Natanz, non l'avremmo fatto senza la certezza di poter portare a termine la missione", hanno aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net