Israele lancia attacco contro l' Iran | bombardati siti nucleari e Teheran | Stati Uniti | Non siamo coinvolti nell' operazione

In un gesto di forte impatto, Israele ha lanciato un attacco contro siti nucleari iraniani, accusando Teheran di possedere sufficiente materiale per almeno 15 bombe nucleari. Questa operazione militare, ancora in corso, potrebbe durare diversi giorni, mentre gli Stati Uniti ribadiscono di non essere coinvolti. La tensione tra le due nazioni raggiunge nuovi picchi, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali per la sicurezza globale.

Idf accusa: "Iran ha materiale per almeno 15 bombe nucleari". Operazione militare potrebbe durare giorni.

007 Usa: "Israele si prepara ad attaccare le centrali nucleari dell'Iran" | Tel Aviv contro l'Ue: "Non capisce la realtà e incoraggia Hamas" - Tensioni crescenti nel Medio Oriente: Israele si prepara a intervenire sulle centrali nucleari iraniane, mentre Tel Aviv e l'UE sembrano fraintendere la complessità della situazione, favorendo Hamas.

L’Iran nel mirino di Israele: «Infranti i patti sul nucleare»; L'allerta Usa, Israele pronto ad attaccare siti nucleari in Iran | Trump: Non deve farlo | Gaza, Idf: 15-25% degli aiuti confiscato da Hamas; Iran: Ottenuti segreti nucleari di Israele ma Teheran non dà prove.

'Israele pronto ad attaccare l'Iran'. Altolà degli Usa Si legge su ansa.it: La nuova crisi è esplosa sullo sfondo di notizie ancora più destabilizzanti: Israele sarebbe pronto a lanciare un'operazione militare contro il nemico giurato della regione.