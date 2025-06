Israele lancia attacco contro l' Iran | bombardati siti nucleari e Teheran | Netanyahu | Colpito al cuore loro programma atomico

In un colpo decisivo, Israele ha lanciato un attacco mirato contro i siti nucleari iraniani, colpendo al cuore il loro programma atomico. Mentre gli Stati Uniti negano un coinvolgimento diretto, l’IDF denuncia che Teheran possiede materiale sufficiente per almeno 15 bombe nucleari. Un'operazione militare che potrebbe durare settimane, segnando un punto di svolta nella delicata tensione mediorientale. La questione rimane aperta: quali saranno le conseguenze di questa azione?

Stati Uniti: "Non siamo coinvolti nell'operazione". Idf accusa: "Iran ha materiale per almeno 15 bombe nucleari". Operazione militare potrebbe durare settimane.

