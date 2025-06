Israele la risposta dell’Iran | missili su Tel Aviv – Video

Un lancio massiccio di missili dall’Iran contro Tel Aviv scuote ancora una volta la regione, risvegliando tensioni e preoccupazioni globali. I video mostrano la potenza degli attacchi, mentre i sistemi di difesa faticano a contenere l’assalto. Questa escalation rischia di avere ripercussioni profonde sulla stabilità mediorientale. La situazione resta critica e in rapido divenire: cosa riserverà il prossimo capitolo di questa escalation?

(Adnkronos) – L'Iran lancia centinaia di missili contro Israele in risposta agli attacchi di oggi. I video diffusi sui social mostrano i missili che raggiungono Tel Aviv. I sistemi di difesa non riescono a intercettare tutti i missili balistici indirizzati verso la seconda città del paese. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: missili - israele - risposta - iran

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

Guerra Israele - Iran, la diretta | Dall'Iran centinaia di missili su Israele: esplosioni a Gerusalemme, boati a Tel Aviv. «In arrivo terza ondata, tutto il Paese sotto attacco». Teheran: «Catturata una pilota di jet israeliana». La replica: falso; Israele attacca l'Iran: colpiti siti nucleari, decine di morti. Teheran contrattacca con 100 missili - Esplosione con colonna di fumo in centro a Tel Aviv; Forti boati a Tel Aviv, gigantesca colonna di fumo. Esplosioni anche a Gerusalemme. Iran: «Abbattuti 2 jet, catturata pilota israeliana.

Arriva la risposta dell'Iran, 100 missili contro Israele (VIDEO) - Una trasmissione in diretta del generale di brigata Effie Defrin "è stata interrotta a causa di un attacco ir ... Lo riporta msn.com

L'Iran attacca Israele, in arrivo centinaia di missili balistici - L'Idf ha confermato che è in corso il contrattacco di Teheran in risposta ai raid israeliani contro i siti nucleari iraniani. Da msn.com

Iran, 100 missili balistici contro Israele: ecco la risposta di Teheran ai raid. L'Idf ai cittadini: «Tutti nei bunker» - L'aeronautica militare israeliana ha avviato una serie di attacchi in Iran dopo l'annuncio del ministro della Difesa Israel Katz che ha dichiarato lo stato di emergenza speciale ... Segnala leggo.it