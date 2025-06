Israele-Irandomattina Tajani riferisce in Commissione alla Camera

In un momento cruciale per la stabilità internazionale, l'attenzione si concentra sulla situazione in Iran, con il Ministro degli Esteri Tajani pronto a riferire in Commissione. La collaborazione tra le istituzioni italiane si fa sentire, sottolineando l'importanza di un'azione coordinata per affrontare le sfide globali. La giornata di domani promette aggiornamenti decisivi, mentre l'Italia si prepara a rispondere alle emergenze diplomatiche.

Milano, 13 giu. (askanews) – Sulla situazione in Iran il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, è in contatto con il governo, ha sentito il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Ministro della Difesa Guido Crosetto e ha acquisito la disponibilità a riferire in Commissione del Ministro Tajani domani mattina, sabato 14 giugno. “Ringrazio il governo – dice Fontana – per aver dato pronta disponibilità alla mia sollecitazione. Sono fortemente preoccupato per la situazione ed è ovviamente prioritario che il Parlamento sia informato. Seguo con massima attenzione tutti gli sviluppi, auspicando che, di fronte a un quadro internazionale di grande complessità, possano prevalere il buon senso e la diplomazia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

