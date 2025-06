Israele-Iran-Usa in precario equilibrio sul nucleare | arriva l’altolà di Trump

Il delicato equilibrio nucleare tra Israele, Iran e Stati Uniti si fa sempre più instabile, con tensioni che rischiano di sfociare in un conflitto. Secondo il Wall Street Journal, un attacco potrebbe scattare già domenica, a meno che l’Iran non ceda alle pressioni. Trump, tuttavia, cerca di rassicurare: “Un accordo con Israele è vicino, l’Iran non attaccherà”. La situazione resta densa di incertezze e rischi, mentre il mondo osserva attentamente questo fragile equilibrio.

Il Wall Street Journal, citando un funzionario della Casa Bianca, ha riferito che un attacco potrebbe avvenire già domenica, a meno che l'Iran non accetti di interrompere la produzione di materiale fissile. Il Presidente Usa, Donald Trump ha cercato di rassicurare sui fatti: "Accordo con Israele è vicino Iran non attacchi".

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

March to Gaza, italiani bloccati al Cairo e rimpatriati. Media: Israele pronto a colpire l'Iran - L'Onu chiede la massima pressione su Israele per gli aiuti a Gaza.Approvata risoluzione con 149 si, 12 contrari, tra cui Usa; Accordo sul nucleare: Iran e Trump tra rischi e opportunità; Live in Milano, Landini: Referendum contro mondo del lavoro precario.

Iran, altolà di Trump a Israele: "Siamo vicini ad accordo, non voglio che attacchi" Secondo msn.com: Donald Trump chiede a Israele di non attaccare l'Iran perché è vicino a un accordo con Teheran sul programma nucleare.