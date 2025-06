Israele-Iran Tajani | Sono pronto per l’Aula ma l’opposizione si sveglia tardi

Il ministro degli Esteri, Tajani, risponde alle critiche sull'assenza in aula, sottolineando il suo impegno costante e il rispetto per le istituzioni. Mentre l’opposizione si sveglia tardi, lui dimostra di essere sempre presente e pronto a rappresentare l’Italia con dedizione. La sua determinazione invita tutti a seguire il suo esempio, perché la responsabilità richiede impegno e puntualità . In un momento così delicato, l’Italia ha bisogno di unità e di leader che non si tirino indietro.

ROMA – “Ogni giorno l’opposizione chiede che io vada in Parlamento, io vado quando sono invitato a parlare di tutto: sono stato Presidente del Parlamento, figuriamoci quanto rispetto ho e possa avere per l’istituzione parlamentare. Io stamattina all’alba ero già qua (all’Unità di crisi della Farnesina, ndr), quindi invito tutti quanti a seguire anche il mio esempio, anche l’opposizione a svegliarsi presto la mattina”. È quanto ha detto oggi il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani rispondendo, in un intervento su Sky, a una domanda sulla richiesta delle opposizioni, rivolta allo stesso ministro degli Esteri, di riferire in Aula sulla crisi tra Israele e Iran. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Israele-Iran, Tajani: “Sono pronto per l’Aula ma l’opposizione si sveglia tardi”

