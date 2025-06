Israele-Iran Tajani | sono pronto per Aula ma opposizione si sveglia tardi

In un clima di tensione e dialogo, il ministro Tajani sottolinea il suo impegno costante e l'importanza di rispettare le istituzioni. Mentre l’opposizione sembra ancora addormentata, lui si distingue con dedizione e puntualità , invitando a seguire il suo esempio e a risvegliare l’attenzione pubblica sui temi cruciali di politica estera. È un richiamo a svegliarsi presto, non solo al mattino, ma anche nella difesa del proprio ruolo e dei valori democratici.

Roma, 13 giu. (askanews) – “Ogni giorno l’opposizione chiede che io vada in Parlamento, io vado quando sono invitato a parlare di tutto: sono stato Presidente del Parlamento, figuriamoci quanto rispetto ho e possa avere per l’istituzione parlamentare. Io stamattina all’alba ero già qua (all’Unità di crisi della Farnesina, ndr), quindi invito tutti quanti a seguire anche il mio esempio, anche l’opposizione a svegliarsi presto la mattina”. È quanto ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, in un intervento su Sky, a una domanda sulla richiesta delle opposizioni, rivolta allo stesso ministro degli Esteri, di riferire in Aula sulla crisi tra Israele e Iran. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: opposizione - sono - israele - iran

Minacce alla figlia, Meloni: «Clima malato, la politica dovrebbe sapersi unire». Ma i leader dell’opposizione sono ancora distratti - In un momento in cui la violenza verbale sembra dilagare, la denuncia di Giorgia Meloni su minacce alla propria figlia segna un punto cruciale.

Ieri Antonio Tajani, con la solennità di chi si affida agli astri, ha dichiarato: “Non ci sono segnali di un attacco imminente da parte di Israele contro l’Iran”. Appena 16 ore dopo, nella notte, Israele ha attaccato l’Iran: siti nucleari colpiti, esplosioni, Khamenei che g Vai su Facebook

Non passa la sfiducia, Netanyahu si salva. E accelera i piani sull'Iran Il Parlamento ha respinto la mozione dell’opposizione per sciogliere l'assemblea “Decisivo il patto del premier con gli ortodossi" La stampa Usa: attacco a Teheran imminente Vai su X

Antonio Tajani e la previsione sbagliata prima dell'attacco di Israele all'Iran: Nessun segnale, il video; Israele-Iran, Tajani: sono pronto per Aula ma opposizione si sveglia tardi; 'Israele pronto ad attaccare l'Iran'. Altolà degli Usa.

Israele-Iran, Tajani: sono pronto per Aula ma opposizione si sveglia tardi Come scrive askanews.it: (askanews) – “Ogni giorno l’opposizione chiede che io vada in Parlamento, io vado quando sono invitato a parlare di tutto: sono stato Presidente del Parlamento, figuria ...