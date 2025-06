Israele-Iran Schlein | Meloni non si schiacci su Trump evitare escalation

In un panorama internazionale sempre più teso, la richiesta di Elly Schlein al governo italiano di non piegarsi alle pressioni di Trump e di agire concretamente contro l’escalation tra Israele e Iran assume una rilevanza cruciale. La stabilità globale potrebbe dipendere da decisioni sagge e autonome, lontane da logiche di partito o alleanze esterne. È il momento che l’Italia assuma un ruolo di leadership responsabile, promuovendo la pace e la diplomazia per evitare conseguenze devastanti.

Roma, 13 giu. (askanews) – L’attacco di Israele all’Iran rischia di avere “conseguenze devastanti e globali, fa saltare completamente il negoziato sul nucleare perciò abbiamo già chiesto che il governo venga a riferire in aula e che faccia qualcosa di concreto per fermare l’escalation: Meloni non si schiacci su Trump e si attivi invece per un’iniziativa concreta dell’Italia”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in collegamento telefonico con il TG3. “Fino a qui non li abbiamo visti condannare Nethanyahu nemmeno su Gaza ma questo attacco rischia rischia davvero di dare un ulteriore destabilizzazione e un ulteriore escalation che va evitata a tutti i costi con una voce forte dell’Italia e con una voce forte dell’Europa chiaramente”, ha concluso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

