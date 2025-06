Israele-Iran Schlein a Tajani | Negava l’attacco imminente si svegli lui

In un clima di tensione crescente, le accuse tra politica italiana e internazionale si fanno sempre più accese. Elly Schlein, segretaria del Pd, risponde duramente alle dichiarazioni di Tajani, sottolineando come fosse proprio lui a negare segnali di attacchi imminenti fino a ieri. La polemica si infittisce, mentre i leader cercano di difendere le proprie posizioni in un momento cruciale per la sicurezza nazionale e la diplomazia internazionale. Resta da capire chi abbia realmente le carte in regola.

ROMA – “Veramente era lui che fino a ieri diceva che non ci fossero segnali di attacchi imminenti, quindi mi pare che quello che si deve svegliare sia lui”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, in collegamento telefonico con il Tg3, replica al ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani che ha accusato le opposizioni di “svegliarsi tardi”. Schlein fa notare poi che “il ministro Crosetto dice il contrario e cioè che si aspettavano una iniziativa di questo tipo tant’è che da due giorni hanno avvertito i nostri militari presenti nelle missioni all’estero e che si poteva anche dedurre dal fatto che il Regno Unito e gli Stati Uniti stessero evacuando il proprio personale, quindi anziché attaccare le opposizioni si parlassero tra di loro, si mettessero d’accordo tra di loro”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Israele-Iran, Schlein a Tajani: “Negava l’attacco imminente, si svegli lui”

