Israele-Iran operazione Rising Lion realizzata con base segreta Mossad a Esfajabad vicino Teheran attacco pianificato da anni

Dietro le quinte della geopolitica, si cela un’operazione segreta chiamata Rising Lion, orchestrata da Israele con una base Mossad a Esfajabad, vicino Teheran. Ricostruire i dettagli di questa mossa strategica, pianificata sin dal 2009, rivela le complesse dinamiche di potere tra i due paesi. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa operazione così lunga e intricata? La verità potrebbe essere più sorprendente di quanto si immagini.

Il piano israeliano per attaccare l'Iran sarebbe stato progettato diversi anni fa, nello specifico dal 2009, come anticipato dal Giornale d'Italia L'operazione "Rising Lion" di Israele contro l'Iran sarebbe stata pianificata da lungo tempo, fin dal 2009 come anticipato dal Giornale d'Italia.

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

