Israele-Iran l’esercito di Tel Aviv pubblica una ricostruzione in 3d del sito nucleare di Natanz

In un’inedita mossa di trasparenza, l’esercito israeliano ha diffuso una dettagliata ricostruzione in 3D del sito nucleare di Natanz, oggetto di un recente attacco. Attraverso immagini illustrate, il video svela i dettagli dell’intervento e le implicazioni geopolitiche di questa operazione. Un passo che potrebbe cambiare gli equilibri nella complessa tensione tra Israele e Iran, lasciando aperte nuove riflessioni sulla sicurezza regionale e internazionale.

Un video video diffuso dall’esercito israeliano mostra una ricostruzione illustrata in 3D del sito di arricchimento a Natanz, bombardato dall’Idf. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele-Iran, l’esercito di Tel Aviv pubblica una ricostruzione in 3d del sito nucleare di Natanz

In questa notizia si parla di: esercito - ricostruzione - sito - natanz

CHAMPIONS I Luis Enrique dedica la storica vittoria della Champions alla figlia Xana. "Lei è con me" dice. Il tecnico del Psg ha affrontato un lutto doloroso perdendo la figlioletta di soli nove anni nel 2019 #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/202 Vai su Facebook

Israele-Iran, l’esercito di Tel Aviv pubblica una ricostruzione in 3d del sito nucleare di Natanz.

L'Aiea: 'Nessun aumento delle radiazioni nel sito nucleare di Natanz' Come scrive ansa.it: L'Agenzia internazionale per l'Energia atomica a Israele e Iran: 'Gli impianti nucleari non devono mai essere attaccati' (ANSA) ...