Israele-Iran | le potenziali conseguenze sul prezzo di petrolio e gas

L’incertezza tra Israele e Iran sta scuotendo i mercati dell’energia, con i prezzi di petrolio e gas in leggero aumento. Teheran, pur rappresentando solo il 3% dell’offerta globale, potrebbe mettere a rischio la stabilità energetica mondiale se dovesse bloccare lo stretto di Hormuz, uno dei passaggi chiave per il commercio di greggio. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali ripercussioni avrà questa tensione sui nostri consumi e sui mercati internazionali.

ULTIM'ORA - Israele ha lanciato un «attacco preventivo» contro l'Iran. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza. «A seguito dell'attacco preventivo dello Stato di Israele contro l'Iran, è previsto nell'immediato futur

Petrolio, nucleare e rischio guerra: l’attacco israeliano all’Iran apre scenari preoccupanti Si legge su qualenergia.it: Dopo il grave attacco sferrato da Israele contro alcuni impianti nucleari e militari iraniani, siamo costretti a considerare la situazione da due prospettive distinte.