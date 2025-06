Israele- Iran la vendetta di Teheran | centinaia di missili su Israele Grossi | Contaminazione radiologica a Natanz

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: dopo un attacco preventivo israeliano, Teheran risponde con centinaia di razzi, alcune esplosioni in siti nucleari e un allarme radiologico a Natanz. La regione si avvicina a un punto di svolta, mentre la guida suprema Khamenei promette una risposta decisa. In questo scenario di crisi crescente, le conseguenze potrebbero ridisegnare l’intera mappa geopolitica del Medio Oriente.

Israele ha lanciato un attacco contro l’Iran e, nella stessa serata, è arrivata la reazione di Teheran. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha proclamato con effetto immediato lo “stato di emergenza speciale” su tutto il territorio nazionale, a seguito dell’operazione preventiva condotta contro l’Iran. A Teheran si sono registrate forti esplosioni e alcuni siti nucleari risultano in fiamme. La guida suprema Khamenei ha promesso “dure punizioni”. Tra le vittime figurano il comandante delle Guardie della Rivoluzione, il capo delle forze armate iraniane e alcuni scienziati coinvolti nel programma di arricchimento dell’uranio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Israele- Iran, la vendetta di Teheran: centinaia di missili su Israele. Grossi: “Contaminazione radiologica a Natanz”

