Israele-Iran la preoccupazione del governo Crosetto | Non avevamo bisogno di altri fronti Vertice con Meloni nel pomeriggio

L’attenzione del governo italiano si concentra sulla crescente tensione tra Israele e Iran, un fronte che desta preoccupazioni crescenti. La riunione d’emergenza alla Farnesina, presieduta da Tajani, sottolinea la gravità della situazione e la volontà di monitorare attentamente gli sviluppi. In questo contesto complesso, la priorità rimane garantire la stabilità e la sicurezza nazionale, evitando di aggravare ulteriormente una situazione già di per sé delicata.

C’è grande preoccupazione ai vertici del governo italiano per le possibili conseguenze dell’ attacco condotto da Israele contro l’Iran nella notte tra giovedì e venerdì. Stamattina alle 8 alla Farnesina è iniziata la riunione di emergenza dell’Unità di crisi presieduta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il vicepremier ha convocato i dirigenti del ministero e gli ambasciatori di Iran, Israele e altri Paesi della regione. Tajani stesso ha pubblicato sui social una foto della riunione, sottolineando il filo diretto con l’ambasciatrice a Teheran Paola Amadei. « Non ci sono stati problemi per i nostri concittadini, né in Iran né in Israele», anche se «ci sono state esplosioni anche vicino alla residenza della nostra ambasciatrice. 🔗 Leggi su Open.online

