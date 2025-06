Israele-Iran la Giordania intercetta i droni iraniani | suonano le sirene di allarme ad Amman

Israele-Iran, la tensione esplode con un nuovo episodio: droni iraniani intercettati su Amman, che risponde con sirene di allarme. La crescente escalation tra le due nazioni si fa sentire anche in Giordania, dove le autorità chiedono ai residenti di restare in casa. Un ulteriore capitolo di un conflitto che rischia di coinvolgere tutta la regione, mettendo a dura prova la stabilità del Medio Oriente.

Le sirene di allarme antiaereo suono suonate ad Amman, in Giordania, durante l'attacco con droni iraniani contro Israele in risposta all'azione militare israeliana contro i siti nucleari in Iran. Lo riferiscono i media di Amman spiegando che sono stati intercettati diversi droni iraniani entrati nello spazio aereo della Giordania. Le autorità hanno quindi chiesto ai residenti di restare in casa in via precauzionale.