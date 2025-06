Israele-Iran Crosetto | Non avevamo bisogno di altri fronti Tajani litiga con le opposizioni ma accetta di riferire in Parlamento

In un clima teso e carico di incertezze, l’Italia si trova nel mezzo di una intricata crisi internazionale tra Israele e Iran. Mentre Tajani affronta le sfide diplomatiche, le opposizioni si scontrano sulla gestione politica, evidenziando le fragilità di un fronte interno già sotto pressione. In questo scenario delicato, l’attenzione resta alta: ogni mossa potrebbe avere ripercussioni notevoli per la stabilità regionale e italiana.

C’è grande preoccupazione ai vertici del governo italiano per le possibili conseguenze dell’ attacco condotto da Israele contro l’Iran nella notte tra giovedì e venerdì. Stamattina alle 8 alla Farnesina è iniziata la riunione di emergenza dell’Unità di crisi presieduta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il vicepremier ha convocato i dirigenti del ministero e gli ambasciatori di Iran, Israele e altri Paesi della regione. Tajani stesso ha pubblicato sui social una foto della riunione, sottolineando il filo diretto con l’ambasciatrice a Teheran Paola Amadei. « Non ci sono stati problemi per i nostri concittadini, né in Iran né in Israele», anche se «ci sono state esplosioni anche vicino alla residenza della nostra ambasciatrice. 🔗 Leggi su Open.online

"Si è aperto un altro fronte e non avevamo bisogno di altri fronti in questo periodo". Sorprende che ministro Crosetto non si accorga che Iran non è "un altro fronte", è parte della guerra iniziata il 7 Ottobre e obiettivo ultimo di Israele: dai tentacoli alla testa della Vai su X

