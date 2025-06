Israele-Iran Aiea | gravi implicazioni da attacchi a siti nucleari

Le recenti tensioni tra Israele e Iran, culminate con attacchi a siti nucleari, rappresentano un grave rischio per la stabilità globale. Durante una riunione d’emergenza al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Rafael Grossi dell’Aiea ha sottolineato l’importanza di monitorare attentamente le conseguenze di questi eventi sulla sicurezza nucleare internazionale. L’attenzione rimane alta: le implicazioni di queste azioni possono avere ripercussioni durature sulla pace mondiale.

Roma, 13 giu. (askanews) – Riferendo al Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite riunito in sessione d’emergenza, Rafael Grossi, Direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), ha dichiarato che la sua agenzia è in costante contatto con l’Autorità di regolamentazione nucleare iraniana per valutare lo stato delle strutture colpite e determinare l’impatto più ampio sulla sicurezza nucleare. È quanto si legge nel sito internet ufficiale dell’Onu. Il funzionario ha sottolineato che i siti nucleari non devono mai essere presi di mira, in nessuna circostanza. “Tali attacchi hanno gravi implicazioni per la sicurezza nucleare, la sicurezza nucleare e le salvaguardie, nonché per la pace e la sicurezza regionale e internazionale”, ha dichiarato Grossi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it