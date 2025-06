Israele | In arrivo missili dall' Iran sistemi di difesa in azione per intercettarli L' attacco a Teheran continua enorme esplosione al sito nucleare di Isfahan | azzerata la prima linea militare

Tensione alle stelle tra Israele e Iran, con missili in arrivo e sistemi di difesa in azione per intercettarli. L’attacco a Teheran prosegue, mentre un’esplosione devastante colpisce il sito nucleare di Isfahan, azzerando la prima linea militare. Il bilancio provvisorio segnala almeno 78 vittime e 329 feriti, mentre le ambasciate israeliane sono state chiuse ovunque. In questa crisi senza precedenti, la sicurezza globale è messa a dura prova e il mondo osserva in attesa di sviluppi cruciali.

L'attacco israeliano in diverse ondate, il bilancio provvisorio è di almeno 78 morti e 329 feriti. Chiuse le ambasciate israeliane in tutto il mondo.

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Dopo l'attacco israeliano ai siti nucleari iraniani, anche l'Italia si prepara al peggio. Massima allerta a Palazzo Chigi ? Coordinamento con la NATO Peled: "Missili iraniani possono colpire Roma"

Con un attacco su larga scala, nella notte del 13 giugno 2025, Israele ha colpito l'Iran. Una serie di raid aerei e atti di sabotaggio che hanno avuto come target gli scienziati iraniani sospettati di lavorare a una bomba nucleare, il programma di missili balistici di

Dopo l'attacco all'Iran, il fronte si allarga. Madrid: 149 Paesi per il cessate il fuoco a Gaza - L'Idf annuncia: sirene d'allarme a Gerusalemme per un missile dallo Yemen; L'Iran colpisce Tel Aviv: la controffensiva di Teheran dopo l'attacco israeliano; L'Iran minaccia una risposta senza precedenti contro Israele: si intensifica il confronto militare.

Iran, 100 missili balistici contro Israele: ecco la risposta di Teheran ai raid. L'Idf ai cittadini: «Tutti nei bunker» - L'aeronautica militare israeliana ha avviato una serie di attacchi in Iran dopo l'annuncio del ministro della Difesa Israel Katz che ha dichiarato lo stato di emergenza speciale ...

Israele attacca l'Iran, Teheran giura vendetta. L'Idf invia una nuova allerta rossa: 'Tutti nei rifugi' - Uccisi il consigliere politico di Khamenei, il capo di stato maggiore e alcuni scienziati.

Israele colpisce al cuore programmi nucleari e di missili balistici dell'Iran - Le tensioni tra Israele e Iran, con il rischio di un terzo fronte di guerra, spingono il settore dell'energia.