Israele il ruolo chiave del Mossad nell' attacco contro l' Iran

Il Mossad, l'intelligence israeliana, si conferma protagonista assoluto in operazioni di alta precisione e strategia. Anni di preparazione segreti hanno portato a un attacco fulmineo contro obiettivi iraniani, grazie a una base di droni nascosta vicino a Teheran. Questa operazione dimostra come le capacità di intelligence siano fondamentali in un contesto geopolitico complesso, lasciando il mondo a chiedersi quali altre mosse segrete possano ancora essere svelate.

Anni di preparazione per un attacco avvenuto in poche ore: il ruolo chiave del Mossad - i servizi segreti israeliani - nel raid contro l'Iran. Un'operazione coordinata grazie a una base segreta di droni costruita vicino Teheran, che ha permesso di colpire postazioni missilistiche e siti strategici dall'interno del territorio iraniano, e non solo dai blitz dei caccia bombardieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele, il ruolo chiave del Mossad nell'attacco contro l'Iran

