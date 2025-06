Israele ha colpito l' Iran con una base segreta realizzata vicino a Teheran | il Mossad pianificava l' attacco da anni

In un’azione sorprendente e orchestrata con precisione, Israele ha condotto un attacco su una base segreta vicino a Teheran, svelando anni di pianificazione da parte del Mossad. Utilizzando una rete logistica sofisticata, Tel Aviv è riuscita a neutralizzare le difese iraniane e colpire obiettivi strategici chiave, segnando un episodio cruciale nelle tensioni mediorientali. La domanda ora è: quali saranno le ripercussioni di questa operazione sul delicato equilibrio regionale?

Tel Aviv ha sfruttato una rete logistica costruita nel tempo, grazie alla quale ha neutralizzato le difese del Paese. Colpite postazioni missilistiche e siti strategici nel territorio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele ha colpito l'Iran con una base segreta realizzata vicino a Teheran: il Mossad pianificava l'attacco da anni

In questa notizia si parla di: israele - colpito - iran - base

Almeno 60 i morti dopo i raid di Israele sulla Striscia di Gaza: colpito campo profughi di Jabalia - Almeno 60 vittime in un nuovo violento attacco aereo di Israele sulla Striscia di Gaza. I raid hanno colpito duramente il campo profughi di Jabalia e la città di Khan Yunis, portando a un ulteriore bilancio tragico in un conflitto che non accenna a placarsi.

MEDIO OREINTE | Israele attacca l'Iran, raid sui siti nucleari. Netanyahu: 'Proseguiremo'. Khamenei: 'La punizione sarà dura'. Gli Usa: 'Iniziativa unilaterale, non siamo coinvolti' #ANSA Vai su Facebook

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump avvisato in anticipo - Israele, intercettati tutti i droni lanciati dall'Iran; Israele - Iran, l'attacco in diretta | Netanyahu: «Colpito il programma nucleare di Teheran». Khamenei: «Vendetta senza limiti». Lanciati 100 droni verso Israele. Trump: «Sapevo»; Droni del Mossad da una base segreta e un anno di preparazione: così Israele ha colpito l'Iran in una notte.

Israele ha colpito l'Iran dall'interno: i droni del Mossad lanciati da una base segreta vicino a Teheran Segnala msn.com: Secondo diversi media, Israele ha lanciato l'attacco, colpendo postazioni missilistiche e siti strategici dall'interno del ter ...