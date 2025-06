Israele ha attaccato l' Iran nella notte

In un'azione che scuote la regione, Israele ha lanciato attacchi mirati in Iran, subito dopo l'annuncio di emergenza nazionale. L'operazione, condotta dall'aeronautica israeliana, ha colpito siti nucleari e strutture militari, con il generale Hossein Salami tra le vittime. Questa escalation rischia di innescare una crisi internazionale più ampia e di riaccendere le tensioni già altissime nella regione. La situazione rimane estremamente volatile e in evoluzione.

6.53 L'aeronautica militare israeliana ha avviato una serie di attacchi in Iran dopo l'annuncio del ministro della Difesa, Katz, che ha dichiarato lo stato di emergenza speciale in tutto lo stato di Israele. Nel corso degli attacchi è stato ucciso il comandante delle Guardie della Rivoluzione, Hossein Salami. Lo rende noto la tv iraniana. Colpiti siti nucleari e strutture militari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

