Israele ha attaccato l' Iran | forti esplosioni a Teheran ?Gli Usa | Nessun coinvolgimento

Una serie di esplosioni scuote Teheran mentre Israele dichiara uno stato di emergenza, alimentando tensioni in una regione già instabile. Gli Stati Uniti, informati dell'accaduto, ribadiscono di non essere coinvolti. La delicatezza di questa situazione pone domande cruciali sul futuro dei rapporti internazionali e sulla stabilità mediorientale. Resta con noi per scoprire gli sviluppi di questa crisi che potrebbe avere ripercussioni globali.

Dichiarato lo stato di emergenza speciale in Israele. A Teheran udite forti esplosioni. Gli Usa al corrente dell'aggressione: «Ma non siamo coinvolti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele ha attaccato l'Iran: forti esplosioni a Teheran. ?Gli Usa: «Nessun coinvolgimento»

Israele attacca l’Iran: forti esplosioni a Teheran. La diretta Da repubblica.it: Il Ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato con effetto immediato "uno stato di emergenza speciale su tutto il territorio dello Stato di Israele in ...