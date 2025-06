Israele e Stati Uniti d' America continuano con il loro imperialismo Israele attacca l' iran gli Stati Uniti si preparano per Panama e Groenlandia

In un mondo dominato da narrazioni ufficiali, dove le verità scomode vengono spesso taciute, è fondamentale mettere in discussione le versioni ufficiali e cercare di comprendere le vere dinamiche geopolitiche. Mentre l'immagine diffusa dipinge Israele e gli Stati Uniti come paladini della pace, i fatti evidenziano un quadro complesso, fatto di ambizioni, conflitti e strategie di potere che meritano di essere esplorati con occhi critici. Solo così possiamo arrivare a una comprensione più autentica delle sfide globali di oggi.

Il discorso unico politicamente corretto ed eticamente corrotto va rovesciato. L'ordine del discorso politicamente corretto va ripetendo che Russia e Iran sono due stati canaglia, rappresentanti un pericolo per la pace nel mondo. Sostiene poi che Stati Uniti e Israele costituiscono le due più. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele e Stati Uniti d'America continuano con il loro imperialismo. Israele attacca l'iran, gli Stati Uniti si preparano per Panama e Groenlandia

In questa notizia si parla di: stati - israele - uniti - iran

Gaza, scontro Meloni-Bonelli al Question time, lei: "Non condividiamo alcune scelte di Netanyahu ma sì a 2 popoli 2 stati", lui: "Vergogna non condanna Israele" - Durante il question time, la Premier Meloni ha risposto all'interrogazione di Bonelli riguardo alla situazione a Gaza, dichiarando di non condividere alcune scelte di Netanyahu.

“Abbiamo iniziato prima perché Israele ha attaccato l’Iran operazione Piuttosto vasta presi di mira i siti nucleari iraniani le autorità hanno confermato L’attacco gli Stati Uniti hanno dichiarato di noi esse coinvolti il tema è cosa. Può succedere adesso”@simones Vai su X

Israele sta per colpire l’Iran, evacuazione ambasciate USA - LA RASSEGNA di Enrica Perucchietti Gli Stati Uniti sono in massima allerta in vista di un possibile attacco israeliano contro l'Iran. Katz: “Nessun aiuto umanitario entrerà a Gaza”. Irlanda del Nord, pr Vai su Facebook

Ultima ora. Medio Oriente, Israele attacca l'Iran: colpiti siti nucleari; Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump avvisato in anticipo - Idf: i nostri caccia continuano ad attaccare gli obiettivi; Medioriente, WSJ: Attacco Israele a Iran su nucleare potrebbe avvenire già domenica.

Israele ha attaccato l’Iran. Raid su siti nucleari. “Uccisi i capi di Stato maggiore e dei Pasdaran”. Teheran risponde con 100 droni ilfattoquotidiano.it scrive: L'Idf ha completato l'attacco nella notte, colpendo siti nucleari ma non solo.