Israele e Iran le tappe della guerra negli ultimi 2 anni

Negli ultimi due anni, Israele e Iran sono stati protagonisti di una spirale di tensioni e scontri che hanno segnato il panorama geopolitico del Medio Oriente. Dalla serie di attacchi reciproci iniziati nell’aprile 2024, con obiettivi militari e nucleari, si è entrati in una fase di escalation senza precedenti. A partire dal 7 ottobre 2023, gli eventi si sono succeduti rapidamente, mettendo in discussione la stabilità della regione e coinvolgendo interessi globali.

Il raid effettuato nella notte tra giovedì e venerdì da Israele sul territorio dell’Iran è solo l’ultima tappa di una serie di attacchi reciproci tra i due Paesi dall’aprile del 2024. A differenza del passato, questa volta però Israele non ha preso di mira solamente infrastrutture militari, ma anche siti nucleari. Qui di seguito una panoramica dei principali avvenimenti che hanno coinvolto direttamente i due Paesi a partire dal 7 ottobre 2023. Israele attacca l’Iran: raid su siti nucleari. Khamenei: “Subiranno severa punizione” https:t.cotJj9cJTmic — LaPresse (@LaPressenews) June 13, 2025 Le tappe della guerra tra Israele e Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele e Iran, le tappe della guerra negli ultimi 2 anni

