israele e attacco a iran meloni convoca ministri e intelligence

In un momento di crescente tensione nella regione, l’Italia si mobilita con prontezza: dopo l’attacco di Israele all’Iran, la premier Giorgia Meloni ha convocato una riunione strategica con i ministri e i vertici dell’intelligence. La nostra attenzione resta alta per garantire la sicurezza nazionale e contribuire al dialogo internazionale. La situazione richiede lucidità e decisioni rapide, perché ogni mossa può influenzare il fragile equilibrio geopolitico.

(Adnkronos) – Dopo l'attacco di Israele all'Iran, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a quanto si apprende sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi della crisi. La premier ha quindi convocato per il pomeriggio di oggi una riunione in videoconferenza con i ministri maggiormente coinvolti e con i vertici dell'intelligence nazionale. Il vice premier e ministro .