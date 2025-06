Israele De Luca preoccupato | C' è un campano lì lo stanno portando in un bunker

In un clima di crescente tensione, la preoccupazione si fa sentire anche in Italia. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato che un nostro concittadino, Antonello Sannino, è bloccato in Israele e si trova attualmente in un bunker al quarto piano sotto terra. La situazione rimane delicata e inquietante, sollevando l’attenzione dell’intera comunità. È fondamentale monitorare gli sviluppi e garantire supporto a chi si trova nel cuore del conflitto.

"In questo momento un nostro concittadino, Antonello Sannino, è bloccato in Israele. Ci e' appena arrivato un messaggio, credo fosse con il corpo diplomatico e lo stanno portando in un bunker che si trova quattro piano sottoterra". A dirlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Israele, De Luca preoccupato: "C'è un campano lì, lo stanno portando in un bunker"

In questa notizia si parla di: israele - luca - stanno - portando

Napoletano fermato in Israele, De Luca: "Portato in un bunker" - Una triste notizia scuote la nostra comunità: Antonello Sannino, cittadino napoletano, è stato fermato in Israele e trasferito in un bunker sotterraneo, mentre si trovava in compagnia del corpo diplomatico.

La Spagna sta portando avanti la sua decisione di embargo militare nei confronti di Israele. Proprio ieri ha rinunciato all'acquisto di 325 milioni di dollari di missili anticarro dalla Rafael di Israele. L’accordo prevedeva anche l'acquisto di 168 lanciatori e 1.680 Vai su Facebook

Israele, De Luca preoccupato: C'è un campano lì, lo stanno portando in un bunker; Arcigay Napoli, il presidente Antonello Sannino bloccato in Israele: «Lo stanno portando in un bunker sotto te; Napoletano fermato in Israele, De Luca: Portato in un bunker.

Antonello Sannino bloccato in Israele. Il governatore De Luca: «Portato in un bunker, paura per droni iraniani» Scrive msn.com: Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha riferito, a margine degli Stati generale della Cultura, che un cittadino italiano è ...