Israele continua offensiva all’Iran che issa bandiera della vendetta Trump | Teheran firmi prima che di loro non resti più nulla

In un clima di tensione crescente, Israele intensifica la sua offensiva contro l'Iran, evocando la bandiera della vendetta e sfidando le diplomazie internazionali. Nonostante le rassicurazioni di Donald Trump sulla possibilità di un accordo, Tel Aviv ha deciso di agire con decisione, dimostrando che il tempo delle parole sta per finire. La partita si fa sempre più intricata, e il futuro della regione appare più incerto che mai.

Il Wall Street Journal, citando un funzionario della Casa Bianca, aveva riferito che un attacco sarebbe potuto avvenire già domenica, a meno che l'Iran non avesse accettato di interrompere la produzione di materiale fissile. Israele però ha sbaragliato ogni aspettativa e ha deciso di passare all'azione, proprio dopo poche ore che il Presidente Usa, Donald Trump ha cercato di rassicurare sui fatti: "Accordo con Israele è vicino Iran non attacchi". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele continua offensiva all’Iran che issa bandiera della vendetta, Trump: “Teheran firmi prima che di loro non resti più nulla”

In questa notizia si parla di: iran - israele - continua - offensiva

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele ha lanciato nella notte una serie di attacchi «preventivi» in Iran contro impianti nucleari e militari, fabbriche di missili balistici e alti ufficiali. Eplosioni nell'impianto di arricchimento dell'uranio. Israele ha dichiarato lo stato di emergenza in previsione degli Vai su Facebook

Israele attacca l’Iran: “Operazione Leone Nascente” nel cuore dell’instabilità mediorientale; Israele, la base segreta del Mossad vicino Teheran e la rete logistica interna costruita negli anni: ecco come; Israele attacca l'Iran, Teheran: «È una dichiarazione di guerra, se ne pentiranno». Nuova ondata di raid, dist.

Rising Lion, Israele continua a bombardare l’Iran: «Non è un’operazione, è una guerra». Teheran: «Ve ne pentirete» Secondo msn.com: Netanyahu: «La Repubblica Islamica minaccia la nostra sopravvivenza» L'articolo Rising Lion, Israele contin ...