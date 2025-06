Israele continua a colpire l’Iran nel mirino i siti nucleari | Non è un’operazione è una guerra Teheran | Ve ne pentirete

La tensione tra Israele e Iran raggiunge un nuovo apice, con un attacco su vasta scala che ha scosso la regione. L’operazione Rising Lion, lanciata all’alba di venerdì, segna un'escalation senza precedenti nel conflitto. Le implicazioni di questa mossa si fanno sentire a livello globale, mentre il mondo osserva attentamente gli sviluppi. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa escalation e come evolverà il panorama geopolitico?

Israele ha lanciato un’offensiva militare di larga scala contro l’Iran. L’operazione, ribattezzata Rising Lion, è scattata alle 2 del mattino di venerdì 13 giugno. Il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, ha dichiarato con effetto immediato «uno stato di emergenza speciale su tutto il territorio dello Stato di Israele in seguito all’ attacco preventivo condotto da Israele contro l’Iran: si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nel prossimo futuro». L’esercito di Israele ha mandato allarmi sui cellulari di tutto il Paese per svegliare i cittadini in previsione del lancio di missili da parte di Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: israele - iran - operazione - continua

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele ha avviato l’operazione “Rising Lion”, attaccando otto città iraniane e i vertici di Teheran. Pejman Abdelmohammadi, professore di Relazioni internazionali a Trento, e Farian Sabahi, ricercatrice all'università dell'Insubria, commentano a #SkyInsider: “N Vai su Facebook

Israele - Iran, l'attacco in diretta | Netanyahu: «Colpito il programma nucleare di Teheran». Khamenei: «Vendetta senza limiti». Trump: «Sapevo. I prossimi attacchi ancora peggiori»; Perché Israele ha attaccato l'Iran, i motivi dietro l'operazione militare di Netanyahu contro Teheran; Israele, operazione Rising Lion contro l'Iran | Aeronautica inizia ad abbattere i droni lanciati da Teheran | In azione le forze armate incaricate di punire Tel Aviv: Israeliani cercate riparo sotto le macerie.

Israele, 'siamo in guerra con l'Iran, non è un'operazione' Riporta ansa.it: "L'aeronautica ha lanciato un attacco preventivo storico per eliminare questa minaccia esistenziale contro lo Stato di Israele.