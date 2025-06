Israele continua a colpire l’Iran | Diverse esplosioni a Teheran Netanyahu | Ci aspettiamo ondate di attacchi iraniani

La tensione tra Israele e Iran si intensifica giorno dopo giorno, con un’escalation di attacchi e ripercussioni che fanno temere un conflitto su larga scala. L’operazione militare israeliana, Rising Lion, ha segnato un punto di svolta, portando a un’allerta totale su tutto il territorio israeliano. Mentre si prospettano nuove ondate di attacchi iraniani, la regione si trova sull’orlo di una crisi che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici.

Israele ha lanciato un’offensiva militare di larga scala contro l’Iran. L’operazione, ribattezzata Rising Lion, è scattata alle 2 del mattino di venerdì 13 giugno. Il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, ha dichiarato con effetto immediato «uno stato di emergenza speciale su tutto il territorio dello Stato di Israele in seguito all’ attacco preventivo condotto da Israele contro l’Iran: si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nel prossimo futuro». L’esercito di Israele ha mandato allarmi sui cellulari di tutto il Paese per svegliare i cittadini in previsione del lancio di missili da parte di Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: israele - iran - continua - colpire

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele sta per colpire l’Iran, evacuazione ambasciate USA - LA RASSEGNA di Enrica Perucchietti Gli Stati Uniti sono in massima allerta in vista di un possibile attacco israeliano contro l'Iran. Katz: “Nessun aiuto umanitario entrerà a Gaza”. Irlanda del Nord, pr Vai su Facebook

Israele continua a colpire l’Iran, nel mirino i siti nucleari: «Non è un’operazione, è una guerra». Teheran: «Ve ne pentirete»; Israele attacca l'Iran, la diretta | «Ripresi attacchi israeliani in diverse zone di Teheran», ucciso capo della forza Quds Esmail Qaani. Iran: «78 morti e 329 feriti. Reagiremo con forza». Gli Usa spostano le navi militari; Iran, Idf: Aviazione continua a colpire, operazione è solo all'inizio.

Israele continua ad attaccare l'Iran. I Pasdaran: "Dichiarazione di guerra, apriremo le po... - Israele ha lanciato un vasto attacco contro l'Iran: nella notte 200 caccia dell'Idf hanno scaricato oltre 300 bombe su obiettivi militari e legati al programma nucleare, danneggiando il sito di ... Segnala msn.com

Iran, Idf: “Aviazione continua a colpire, operazione è solo all’inizio” - L’aviazione israeliana continua a colpire l’Iran, ha dichiarato il portavoce dell’Idf, il generale di brigata Effie Defrin, in conferenza stampa, secondo quanto riporta Times of Israel. msn.com scrive

Israele colpisce l’Iran: la mappa degli impianti nucleari di Teheran attaccati e le città sotto assedio - Un’ondata di raid aerei israeliani ha preso di mira i principali asset del programma nucleare e balistico iraniano, colpendo siti strategici come l'impianto ... Come scrive fanpage.it