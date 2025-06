Israele colpisce l’Iran | ucciso il comandante dei Pasdaran obiettivi nucleari sotto attacco

Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono un nuovo livello con l’attacco militare “Rising Lion”, che ha colpito infrastrutture nucleari e obiettivi strategici in Iran. L’operazione, avvenuta nelle prime ore di venerdì, ha provocato esplosioni a Natanz e in altre località chiave, mentre si segnala la perdita del comandante dei Pasdaran e un’escalation di violenza che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici nella regione. La situazione si fa sempre più incandescente, con sviluppi che terranno il mondo con il fiato sospeso.

Israele ha lanciato nelle prime ore di venerdì un attacco militare su larga scala contro infrastrutture nucleari e obiettivi strategici in Iran. L’operazione, battezzata “Rising Lion”, ha colpito il principale impianto di arricchimento dell’uranio di Natanz, oltre a centri di ricerca balistica e installazioni militari, provocando numerose esplosioni segnalate anche nella capitale Teheran. Secondo i media di Stato iraniani, il capo dei Pasdaran, Hossein Salami, è stato ucciso nel raid e insieme a lui anche altri notabili dell’apparato militare e scienziati del programma nucleare iraniano. Israele ha confermato di aver preso di mira comandanti militari iraniani e scienziati coinvolti nello sviluppo di armi atomiche. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Israele colpisce l’Iran: ucciso il comandante dei Pasdaran, obiettivi nucleari sotto attacco

In questa notizia si parla di: israele - iran - ucciso - pasdaran

