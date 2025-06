Israele colpisce l’Iran | uccisi leader militari obiettivi nucleari distrutti Teheran risponde

L'irrefrenabile escalation tra Israele e Iran si fa sempre più palpabile: con l'operazione "Rising Lion", Israele ha colpito duramente infrastrutture nucleari e obiettivi strategici, segnando un passo deciso nel conflitto regionale. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, alimentando un clima di tensione che potrebbe sconvolgere gli equilibri geopolitici. Quali saranno i prossimi sviluppi di questa imprevedibile escalation? È il momento di monitorare attentamente ogni mossa in questa partita ad alto rischio.

Israele ha lanciato nelle prime ore di venerdì 13 giugno tre ondate di attacchi aerei su larga scala contro infrastrutture nucleari e obiettivi strategici in Iran. L’operazione, battezzata “Rising Lion”, ha preso di mira centri critici come Natanz, Arak, Parchin e Khondab, colpendo anche la capitale Teheran. Il nome scelto ha un forte valore simbolico: il leone è parte della storica bandiera iraniana con il sole e rappresenta un affronto diretto al cuore ideologico della Repubblica islamica. Le esplosioni hanno coinvolto numerosi quartieri strategici e zone residenziali di alto profilo nella capitale, colpendo figure di spicco dell’apparato militare e nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Israele colpisce l’Iran: uccisi leader militari, obiettivi nucleari distrutti. Teheran risponde

In questa notizia si parla di: israele - iran - obiettivi - nucleari

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

"Se #Israele attaccherà l'#Iran, non colpirà solo gli impianti nucleari ma punterà a rovesciare il regime. Questo significa che i bombardamenti colpiranno obiettivi militari, obiettivi dall’alto valore simbolico e infrastrutture" dice @kobimichael24 Vai su X

“Abbiamo una lista di obiettivi” e se Israele dovesse effettuare un attacco sul territorio iraniano, Teheran risponderà attaccando gli impianti nucleari israeliani. La minaccia è arrivata ieri dal Consiglio per la sicurezza nazionale dell’Iran, stando a quanto riferito Vai su Facebook

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump avvisato in anticipo - Iran, le forze armate sono state incaricate di punire Israele; Israele attacca l’Iran. Uccisi i vertici di Pasdaran e Forze armate. Washington: «Azione unilaterale»; Israele attacca l’Iran: colpiti anche siti nucleari.

Israele colpisce l’Iran: raid mirati contro siti nucleari e obiettivi militari Lo riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.